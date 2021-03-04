В длинные выходные на Среднем Урале изменится расписание «Ласточек»

Изменились даты курсирования ряда поездов. Фото: Алексей Кунилов.

В период с 7 по 9 марта включительно на Свердловской железной дороге скорректируют график движения «Ласточек». Изменения коснутся электричек, курсирующих из Екатеринбурга до Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали.

По данным пресс-службы СвЖД, ряд рейсов были перенесены с 8 на 7 марта. Так, поезд №7060 отправится из Нижнего Тагила в столицу Урала в 05:59. Поезд №7067, движущийся в обратном направлении, назначен на 17:26. «Ласточка» №7055 Екатеринбург – Кузино отправится в путь в 17:57.

В свою очередь отменённые в воскресенье поезда назначены на понедельник, 8 марта. Речь идёт об электричках №7068 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 15:06), №7053 Екатеринбург – Шаля (в 17:57) и №7071 Екатеринбург – Серов (в 17:26).

В Международный женский день в путь также отправятся поезда, отменённые 9 марта, №7062 Нижний Тагил – Екатеринбург (в 07:32) и №7056 Кузино – Екатеринбург (в 05:42). Отмечается, что 8 марта будут отменены рейсы курсирующего исключительно по рабочим дням электропоезда сообщением Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (№ 7203, 7204, 7207, 7208, 7212).

9 марта назначены поезда №7054 Шаля – Екатеринбург (в 04:42) и №7072 Серов – Екатеринбург (03:10). Их перенесли с 8 марта.