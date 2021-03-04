Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на реконструкцию развязки у "Калины" к 2024 году

Власти Екатеринбурга объявили тендер на реконструкцию автомобильной развязки возле концерна "Калина" до конца 2024 года. Начальная цена контракта составляет 6,4 млрд рублей.
Согласно информации, опубликованной на странице конкурса на сайте госзакупок, работы по реконструкции будут проводиться в пять этапов. В документах сказано, что все работы должны быть завершены в декабре 2024 года.
В 2021 и 2022 годах на реконструкцию развязки будет выделено по 111 млн рублей, в 2023 году - свыше 2,6 млрд рублей, а оставшиеся 3,5 млрд рублей - в последующие годы. Ранее сообщалось, что в 2021 и 2022 годах власти планируют выделить по 100 млн рублей, а в 2023 году - 2,4 млрд рублей.
О необходимости реконструировать развязку у "Калины" говорят более 10 лет. Железобетонный мост в центре развязки, построенный ещё в 1963 году, является единственной артерией, связывающей жителей микрорайонов ЖБИ и Синие Камни с центром Екатеринбурга. По этому же путепроводу идёт ежедневный транспортный поток в Берёзовский, Реж, Тюмень.
Согласно проекту, разработанному ОАО "Уралгипротранс", путепровод по ул. Комсомольской (через ж/д пути ст. Шарташ) будет полностью снесён, а на его месте построен новый – длиной 331 метр и шириной 16 метров. Другой мост – через железнодорожную линию Шарташ – Егоршино – подлежит реконструкции, а из района Синие Камни появится дополнительный въезд/выезд на улицу Комсомольскую. Вокруг развязки предусмотрены велодорожки, подземные и наземные пешеходные переходы, а вдоль улицы Комсомольской – шумозащитные экраны.
Подробнее об этом читайте в материале "Облгазеты" "Развязка близко?".