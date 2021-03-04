Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на реконструкцию развязки у "Калины" к 2024 году

Все работы по реконструкции развязки должны быть завершены в декабре 2024 года. Фото: Алексей Кунилов.

Власти Екатеринбурга объявили тендер на реконструкцию автомобильной развязки возле концерна "Калина" до конца 2024 года. Начальная цена контракта составляет 6,4 млрд рублей.

Согласно информации, опубликованной на странице конкурса на сайте госзакупок, работы по реконструкции будут проводиться в пять этапов. В документах сказано, что все работы должны быть завершены в декабре 2024 года.

В 2021 и 2022 годах на реконструкцию развязки будет выделено по 111 млн рублей, в 2023 году - свыше 2,6 млрд рублей, а оставшиеся 3,5 млрд рублей - в последующие годы. Ранее сообщалось, что в 2021 и 2022 годах власти планируют выделить по 100 млн рублей, а в 2023 году - 2,4 млрд рублей.