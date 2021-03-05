В Нижнем Тагиле назвали дату закрытия аварийного путепровода по Циолковского

Одну из ключевых артерий города потребовала закрыть прокуратура. Фото: Павел Ворожцов

Аварийный путепровод над железнодорожными путями по ул. Циолковского в Нижнем Тагиле планируют закрыть с 5 апреля. Там начнётся строительство мостового перехода, очистных сооружений, а также перекладка трамвайных путей.

Подрядчики хотят провести реконструкцию в три этапа. Движение через железнодорожные пути на Циолковского будет перекрыто не менее чем на полгода.

Сейчас в мэрии города думают, как разрешить возникающие неудобства для горожан, связанные с передвижением из Дзержинского района и центра города на Тагилстрой. "Облгазета" следит за сложившейся ситуацией с одной из основных артерий города, которую потребовала закрыть прокуратура.

Для доставки работников НТМК и других промпредприятий на работу может быть увеличено число электропоездов между ст. Нижний Тагил и Смычка. Для рабочих могут ввести скидки на проезд в электричках на время ремонта путепровода. Эти вопросы глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев пообещал обсудить с руководством СвЖД. Отдельное совещание глава города запланировал провести на ЕВРАЗ НТМК по графику работы металлургов, детсадов и школ, в которые ходят их дети. Это обсуждалось на совещании в мэрии, сообщили в городской администрации.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил направить 600 млн рублей, выделенных Правительством РФ региону на ремонт дорог, в Нижний Тагил на реконструкцию путепровода по улице Циолковского.