Свердловские власти выделят 250 миллионов на софинансирование авиарейсов из Екатеринбурга

Сейчас из Екатеринбурга самолёты летают по девяти направлениям: Нижний Новгород, Уфа, Барнаул, Ижевск, Омск, Новокузнецк, Белгород, Ханты-Мансийск, Саратов. Фото: Евгения Скачкова.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о мерах поддержки авиационной отрасли в регионе в 2021 году. По его словам, областные власти выделят 250 млн рублей на софинансирование авиарейсов из уральской столицы.

Глава региона подчеркнул, что подобная практика не использовалась уже несколько лет.

"Мы решили софинансировать из бюджета Свердловской области 13 межрегиональных рейсов из Екатеринбурга и выделить на это 250 миллионов рублей. Субсидии авиакомпаниям позволяют существенно снизить цену билета", - пишет губернатор на своей странице в Instagram.

Сейчас из Кольцово летают девять софинансируемых рейсов в Нижний Новгород, Уфу, Барнаул, Ижевск, Омск, Новокузнецк, Белгород, Ханты-Мансийск и Саратов. С 1 мая появятся рейсы в Ульяновск, а остальные сейчас находятся в проработке.

Как заявил Евгений Куйвашев, пассажиропоток на всех рейсах из Кольцово, которые софинансируются средствами из федерального и областного бюджетов, с января 2021 года вырос на 61%. За прошедшие два месяца этими направлениями летали 36,6 тыс. пассажиров, а загрузка самолётов составляла в среднем 74%.

Также губернатор напомнил, что в Кольцово доступны шесть международных рейсов в Анталью, Дубай, Занзибар, Ереван, Бишкек и Душанбе.

Читайте также:

Свердловчане планируют летний отдых, несмотря на похудевшие кошельки.

Евгений Куйвашев ответил на вопросы о вакцинации в ТЦ и выходе медколледжей с дистанта.