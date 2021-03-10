Свердловчанам рекомендуют воздержаться от дальних поездок из-за снегопадов

В настоящее время ограничений в движении нет, ведётся мониторинг состояния сети дорог. Фото: Галина Соловьёва.

В связи с ожидающимися снегопадами дорожные службы Свердловской области перешли на усиленный режим работы. В свою очередь водителей просят воздержаться от дальних поездок.

Подрядным организация поручено принять исчерпывающие меры по расчистке региональных дорог от снега и организации по ним безопасного и бесперебойного движения. Сейчас на трассах работает 260 спецмашин, ведётся обработка проезжей части противогололёдными материалами.

"Техника двигается звеньями для более эффективного устранения последствий снегопада в районах, где он уже начался... В настоящее время ограничений в движении нет, ведётся мониторинг состояния сети дорог", – передаёт департамент информполитики региона. Сообщить о плохо убранных участках можно по телефонам (343) 261-79-83 и (343) 262-50-65.

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие сутки на Среднем Урале ожидаются метели, в отдельных районах изморозь. Осадки будут сопровождаться ветром с порывами до 15 м/с и понижением температуры до -23ºС.

В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД Екатеринбурга также обратило внимание водителей на обязательное соблюдение ПДД. Автолюбителям необходимо помнить про дистанцию и соблюдать скоростной режим. За помощью можно круглосуточно обращаться по телефону 02 или 112, напоминает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Ранее "Облгазета" сообщала, что мешающие уборке снега машины эвакуируют с двух улиц уральской столицы. Речь идёт об улицах Рассветная (до дублёра ул. Высоцкого) и Большакова.