Росавиация разрешила перелёты из Екатеринбурга в семь стран

Регулярные рейсы разрешены из Екатеринбурга в Грецию, Египет, ОАЭ, Киргизию и Узбекистан. Фото: Евгения Скачкова

Росавиация выдала авиакомпаниям допуски на регулярные полёты из Екатеринбурга в пять стран и чартерные рейсы ещё в две страны. Одновременно отказ к выполнению перевозок выдан авиакомпаниям "Уральские авиалинии" (по маршруту "Екатеринбург - Курган-Тюбе") и "Алроса" (маршрут "Екатеринбург - Худжанд").

Разрешения выданы на регулярные рейсы из Екатеринбурга в Грецию (Royal Flight сможет летать 2 раза в неделю на Родос), Египет ("Уральские авиалинии" - в Каир 7 раз в неделю), Киргизию ("Уральские авиалинии" - в Тамчи 3 раза в неделю), ОАЭ ("Уральские авиалинии" - в Шарджу 3 раза в неделю, "Россия" - 1 раз в неделю). Кроме того, "Уральским авиалиниям", "Алроса" и Azur Air разрешено перевозить екатеринбуржцев сразу в несколько городов Узбекистана.

Нерегулярные (чартерные) перелёты из Екатеринбурга может совершать "Северный ветер" 2 раза в неделю в Иорданию (Акаба) и 3 раза - в Испанию (Барселона). Рейсы разрешены летом 2021 года. Это следует из приказа, подписанного Федеральным агентством воздушного транспорта.

Отметим, что получение допуска ещё не означает, что рейсы будут осуществляться. Всё зависит от решений авиакомпаний и действующих в странах коронавирусных ограничений. Например, Испания и Иордания до сих пор остаются закрытыми для российских туристов из-за пандемии.

Напомним, что международные авиаперелёты из Кольцово возобновились с 1 февраля. Первыми странами, в которые появились рейсы из уральской столицы, стали Армения и Белоруссия. Затем авиакомпании анонсировали возобновление полётов в турецкий Стамбул и на Кипр.

Читайте также:

Стало известно, где свердловчане планируют отдыхать летом 2021 года.