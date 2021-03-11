Темы дня

Общество / Авто и транспорт
11 марта 2021, 10:49

Екатеринбурженка тайком забрала арестованную Audi 80, принадлежащую бывшему мужу

арестованный автомобиль

Бывшая жена должника попыталась спрятать автомобиль, но судебные приставы его всё же нашли. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Житель Екатеринбурга задолжал физлицу 300 тысяч рублей. Чтобы взыскать эти деньги, судебные приставы арестовали автомобиль должника – Audi 80 (кабриолет синего цвета).

Машина была передана на ответственное хранение взыскателю без права пользования. Однако спустя некоторое время мужчина сообщил в полицию о пропаже транспортного средства.

Как выяснилось, бывшая супруга должника самовольно забрала машину и спрятала её. При этом женщина знала, что Audi арестована, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Транспортное средство было объявлено в розыск. После обнаружения машину изъяли и передали на ответственное хранение специализированной организации.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.03.2021, 13:12 / Общество
В Свердловской области за сутки выявили 159 случаев коронавируса
11.03.2021, 13:06 / Общество
В России COVID-19 подхватили ещё 9 270 человек
11.03.2021, 12:43 / Экономика
Высокинский возглавил совет по выставочно-ярмарочной деятельности в Свердловской области
11.03.2021, 11:53 / Общество
В Свердловской области выросла заболеваемость внебольничной пневмонией
11.03.2021, 11:23 / Общество
Владимир Путин изменил правила расчёта выплат на детей от 3 до 7 лет