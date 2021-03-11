Екатеринбурженка тайком забрала арестованную Audi 80, принадлежащую бывшему мужу

Бывшая жена должника попыталась спрятать автомобиль, но судебные приставы его всё же нашли. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Житель Екатеринбурга задолжал физлицу 300 тысяч рублей. Чтобы взыскать эти деньги, судебные приставы арестовали автомобиль должника – Audi 80 (кабриолет синего цвета).

Машина была передана на ответственное хранение взыскателю без права пользования. Однако спустя некоторое время мужчина сообщил в полицию о пропаже транспортного средства.

Как выяснилось, бывшая супруга должника самовольно забрала машину и спрятала её. При этом женщина знала, что Audi арестована, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Транспортное средство было объявлено в розыск. После обнаружения машину изъяли и передали на ответственное хранение специализированной организации.