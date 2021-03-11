В Екатеринбурге ловят выезжающих на встречку водителей

При выезде на встречку можно получить штраф в размере 5000 рублей. Фото: Станислав Савин.

Сегодня в Екатеринбурге стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Рейды продлятся до 14 марта включительно.

Известно, что наряды ДПС можно встретить вблизи очагов аварийности.

В ходе проверок госавтоинспекторы будут ловить нарушителей Правил дорожного движения, связанных с выездом на встречку. За дорожным движением планируется вести и скрытый контроль, отмечают в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Выезд на встречку, либо на трамвайные пути встречного направления, влечёт наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении водителю грозит лишение права управления сроком на 1 год.

Добавим, с начала года на территории уральской столицы зарегистрировано 191 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 14 аварий совершены по причине выезда на полосу встречного движения.

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