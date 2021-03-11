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Общество / Авто и транспорт
11 марта 2021, 18:46

Екатеринбург стоит в 9-балльных пробках

Пробки

Наиболее сложная ситуация наблюдается на центральных улицах города. Фото: Яндекс. Карты.

Автомобилисты уральской столицы вновь стоят в 9-балльных пробках. Наиболее сложная ситуация наблюдается на центральных улицах города.

Согласно сервису "Яндекс.Пробки", самые большие дорожные заторы образовались на проспекте Ленина (в сторону Московской), улицах 8 Марта (в сторону Куйбышева), Комсомольская (в сторону Объездной дороги), Готвальда (в сторону Халтурина), Малышева, Челюскинцев, Московская, Восточная, Первомайская, Декабристов, Фурманова и Куйбышева(в обе стороны).

На данный момент в Екатеринбурге зафиксировано 6 ДТП: на пересечениях Малышева - Вайнера, Восточная - Первомайская, пр. Ленина - Пушкина, Донбасская - 22-го Партсъезда. Еще две аварии произошли на участке улицы Халтурина от Кушвинской до Готвальда.

Областная газета Свердловской области

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