Екатеринбург стоит в 9-балльных пробках

Наиболее сложная ситуация наблюдается на центральных улицах города. Фото: Яндекс. Карты.

Автомобилисты уральской столицы вновь стоят в 9-балльных пробках. Наиболее сложная ситуация наблюдается на центральных улицах города.

Согласно сервису "Яндекс.Пробки", самые большие дорожные заторы образовались на проспекте Ленина (в сторону Московской), улицах 8 Марта (в сторону Куйбышева), Комсомольская (в сторону Объездной дороги), Готвальда (в сторону Халтурина), Малышева, Челюскинцев, Московская, Восточная, Первомайская, Декабристов, Фурманова и Куйбышева(в обе стороны).

На данный момент в Екатеринбурге зафиксировано 6 ДТП: на пересечениях Малышева - Вайнера, Восточная - Первомайская, пр. Ленина - Пушкина, Донбасская - 22-го Партсъезда. Еще две аварии произошли на участке улицы Халтурина от Кушвинской до Готвальда.