Стало известно, где пройдут ремонты на трассах Пермь-Екатеринбург и Екатеринбург-Тюмень

Капитальный ремонт ждт несколько участков на Тюменском и Пермском трактах. Фото: Павел Ворожцов

ФКУ "Уралуправтодор" в 2021 году отремонтирует по два участка на Пермском тракте и три - на Тюменском в Свердловской области. Кроме того, будет разработана проектная документация на ремонт обходов Белоярского и Богдановича.

О планах на этот год рассказал начальник Уралуправтодора Александр Бедусенко. Так, на трассе Р-242 "Пермь-Екатеринбург" запланировано капитально отремонтировать км 187 - км 232 (от Ачитского ГО до Нижнесергинского района), км 250 - км 276 (Бисертский ГО). На автодороге Р-351 "Екатеринбург-Тюмень" - км 123 - км 148 (Камышловский район), км 180 - км 220 (от Пышминского до Талицкого ГО), км 220 - км 240 (Талицкий ГО).

При этом введены в эксплуатацию в этом году будут только 30 км дороги на Тюменском тракте и 15 км - на Пермском.

Напомним, что Тюменский тракт хотят расширить до четырёх полос. Уже подписан госконтракт на разработку проекта строительства и реконструкции участков федеральной трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень с 35-го по 104-й км. Планируется, что сами работы начнутся в 2022 году.

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