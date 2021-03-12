"Уральские авиалинии" открывают прямой рейс Екатеринбург – Шарджа

"Уральские авиалинии" начнут летать в Шаржу с 23 марта. Фото: Евгения Скачкова.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает прямой рейс из Екатеринбурга в Шарджу. Перелёты стартуют с 23 марта.

Рейс U6-769/770 в ОАЭ будет выполняться еженедельно по вторникам, сообщили в пресс-службе компании.

Для въезда в Дубай, Абу-Даби и Шарджу необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус, который сделан не позже 72 часов до поездки. Ранее срок действия теста составлял 96 часов.

Ранее Росавиация выдала допуски на регулярные полёты из Екатеринбурга в Шарджу двум авиаперевозчикам – "Уральским авиалиниям" и "России" (которая ранее уже выполняла такие перелёты). Первой компании разрешили обслуживать рейсы три раза в неделю, второй – только один. О допусках в другие страны смотрите тут.

Получение допуска ещё не означает, что рейсы будут осуществляться. Всё зависит от решения авиакомпаний и действующих в странах коронавирусных ограничений.

Добавим, судя по расписанию, размещённому на сайте Кольцово, "Россия" планирует выполнять перелёты в период с 7 по 21 марта. В пресс-службе аэропорта "Облгазете" уточнили, что компания может подать заявку и продолжить обслуживать рейс.

Напомним, международные авиаперелёты из Кольцово возобновились с 1 февраля. Первыми странами, в которые появились рейсы из уральской столицы, стали Армения и Белоруссия. Затем авиакомпании анонсировали возобновление полётов в турецкий Стамбул и на Кипр.