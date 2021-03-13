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13 марта 2021, 11:50

14 марта до ЦПКиО Екатеринбурга пустят дополнительные трамваи

масленичные гуляния

МАсленичные гуляния в ЦПКиО Екатеринбурга стартуют уже сегодня. Фото: Галина Соловьёва.

Завтра, 14 марта, в Екатеринбурге организуют дополнительные трамваи до остановки «ЦПКиО». Это связано с проведением общегородского праздника «Масленица». 

Как отметили в пресс-службе горадминистрации, запуск дополнительных трамваев до парка в этот день позволит улучшить транспортное обслуживание горожан и гостей уральской столицы, которые захотят побывать на празднике.

В свою очередь в пресс-службе ЦПКиО им. Маковского отмечают, что увеселительные мероприятия стартуют уже сегодня. В 12:00 Масленицу в парке откроет медведица Вятка из программы всемирно известной династии Филатовых.

"Первый свежеиспечённый блин торжественно достанется медведице, это и будет началом народных гуляний в парке", ‒ сказали изданию. Помимо цирковых представлений, посетителей ждут  традиционные забавы ‒ бой мешками, кольцеброс, царь горы, перетягивание каната, метание валенка. 

График дополнительных рейсов трамваев на 14 марта:

Ранее "Областная газета" рассказывала, на каких площадках Свердловской области ещё пройдут масленичные гуляния.

Областная газета Свердловской области

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