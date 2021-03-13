В Екатеринбурге изменится схема движения автобуса №56

Пассажиры автобуса №56 смогут доехать только до остановки "посёлок Садовый". Фото: Галина Соловьёва.

ЕМУП "Гортранс" сократит автобусный маршрут №56. Однако изменения в схеме движения будут временными.

Они продлятся с 10:00 до 15:00 14 марта. Это связано с проведением праздничного мероприятия "Сударыня Масленица" в посёлке Садовый. В указанный период времени автобусный маршрут №56 "Площадь 1 Пятилетки - Центр Культуры" будет сокращён до остановочного пункта "посёлок Садовый", проинформировали в Гортрансе.

Ранее "Облгазета" сообщала, что 14 марта в уральской столице организуют дополнительные трамваи до остановки "ЦПКиО". Это связано с проведением общегородского праздника "Масленица". Гуляния в парке Маяковского начались уже сегодня, с двухдневной программой мероприятия можно ознакомиться тут.