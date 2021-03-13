В Екатеринбурге водителей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами. Фото: Галина Соловьёва.

ГИБДД Екатеринбурга призвала пешеходов и водителей быть внимательнее на дорогах. Весенние перепады температур влекут за собой образование гололедицы.

"В дневное время снег на дорогах и обочинах тает, а в ночное время возможно образование наледи, что необходимо учитывать водителям", - говорится в сообщении отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Чтобы не стать виновником или участником ДТП, автолюбителям важно соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами. Особое внимание стоит уделить проезду перекрёстков, остановок общественного транспорта и дворовых территорий, где ледяной накат образуется вследствие частых торможений.

Во время непогоды бдительность нужна и пешеходам. При переходе проезжей части им необходимо помнить, что на скользкой дороге тормозной путь машины возрастает.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 14 марта в уральской столице будет -12..-14ºС. Днём воздух прогреется до -3...-5ºС. В ближайшие дни синоптики обещают плюсовые температуры.