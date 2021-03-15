Чтобы оплатить проезд бесконтактной картой, необходимо приложить её к валидатору или специальному терминалу при входе в метро. Правда, такая возможность есть не во всех городах Свердловской области. Фото: Владимир Мартьянов

В начале марта департамент информационной политики Свердловской области распространил информацию о том, что при оплате проезда в общественном транспорте Екатеринбурга и ещё семи муниципалитетов картой «Мир» или Единой социальной картой людям будет предоставляться скидка до 30 июня 2021 года. Но оказалось, что этой акцией фактически пользуются лишь екатеринбуржцы: в других обозначенных муниципалитетах о скидках на проезд ничего не знают. А где-то в городском транспорте нельзя рассчитаться бесконтактным способом в принципе.

– Свердловчане получают скидку за проезд в размере семи рублей по карте «Мир» и восьми рублей по Единой социальной карте за счёт самой платёжной системы «Мир», – прокомментировали «Облгазете» в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Фактически это их рекламная акция. Город никаких финансовых затрат не несёт.

Акция распространяется на все виды общественного транспорта – автобусы, трамваи, метро и даже коммерческие маршрутки, оборудованные устройствами для бесконтактных банковских карт. Помимо уральской столицы, акция, как заявлено, распространяется на Верхнюю Пышму, Среднеуральск, Первоуральск, Краснотурьинск, Ревду, Сысертский и Шалинский городские округа.

Отметим, что возможностью бесконтактно оплачивать проезд в городском транспорте банковской картой «Мир» екатеринбуржцы пользуются уже несколько последних лет. Первую бонусную программу платёжная система «Мир» ввела в начале 2019 года – тогда с 1 февраля до 30 апреля на проезд в муниципальном общественном транспорте Екатеринбурга действовала скидка четыре рубля.

Единая социальная карта в Свердловской области появилась позднее – с августа 2020 года. Она объединила в себе функционал сразу нескольких карт – с её помощью жители региона могут получать пособия, пенсии и другие выплаты, пользоваться скидками, бонусами от различных торгово-сервисных предприятий области, оплачивать проезд в общественном транспорте. Вопросов по этой карте и на этапе её разработки, и на этапе выпуска было немало (см. «ОГ» №238 от 25.12.2019, №150 от 18.08.2020). И не зря: многие из её заявленных функций стали доступны значительно позднее, например, оплата проезда в общественном транспорте только с 1 марта этого года, когда началась акция по скидке на проезд.

«Облгазета» обратилась в министерство социальной политики Свердловской области с вопросами: во всех ли заявленных муниципалитетах уже начала действовать данная акция, а главное – везде ли теперь можно расплатиться картой «Мир» и Единой социальной картой в городском общественном транспорте? Однако ведомство перенаправило нас на портал Единой социальной карты. Мы позвонили по номеру горячей линии, указанному на сайте. Но по всем вопросам касательно транспортной функции карты почему-то перенаправляют на оператора ЕКАРТы, которая распространена преимущественно в Екатеринбурге.

– К оплате городского общественного транспорта Единую социальную карту сейчас принимают только в Екатеринбурге, – сообщил «Облгазете» оператор горячей линии. – Оплата банковской картой «Мир» возможна и в Екатеринбурге, и в других городах области.

В администрации Верхней Пышмы «Облгазете» сообщили, что ничего не знают о скидках на проезд в местном городском транспорте. Похожие ответы мы получили и по другим муниципалитетам, где вроде как должна действовать такая акция. В автотранспортном предприятии Шалинского ГО «Облгазете» сказали, что рассчитаться картой «Мир» в местном городском транспорте можно, но есть ли скидка, неизвестно. При этом в администрации Первоуральска нам сказали, что у них в общественном транспорте в принципе нет безналичного расчёта. И, вероятно, это не единственный такой муниципалитет в области. Так что появится ли в ближайшее время где-то ещё в регионе, кроме Екатеринбурга, возможность получить скидку при оплате проезда в городском транспорте картой «Мир» или Единой социальной картой, неизвестно.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»