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15 марта 2021, 19:46

Администрация Екатеринбурга ищет перевозчика на шесть автобусных маршрутов

Автобус

Перевозчик должен будет вывести 28 автобусов на маршрут №077. Фото: Галина Соловьёва.

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс для поиска компаний-перевозчиков на шесть городских автобусных маршрутов. Начальная цена контракта составляет почти 50 млн рублей.

Согласно документации к тендеру, опубликованному на сайте госзакупок, речь идёт о следующих маршрутах:

  • №016 (ТЦ Лента (Академический) – Южная подстанция);
  • №030 (Ф-ка Авангард - Окраинная);
  • №42 (СТЦ Мега – ЖК Светлый);
  • №052 (Полесье - Горбольница № 7);
  • №94 (УрФУ – Новосвердловская ТЭЦ);
  • №077 (Ритейл-парк (Солнечный) - Высоцкого).

Перевозчик должен будет вывести 28 автобусов на маршрут №077, 27 – на №052, 26 – на №42, 23 – на №030, 22 – на 016 и всего два автобуса – на №94. Для каждого из маршрутов, кроме №94, у перевозчика должно быть по две резервных машины.

За обслуживание шести автобусных маршрутов администрация Екатеринбурга готова заплатить 49 845 199 рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 апреля.

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Областная газета Свердловской области

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