Темы дня

Общество / Авто и транспорт
16 марта 2021, 17:31

Россия ещё на месяц продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Туристы

Ограничение на перелёты между двумя странами действует почти три месяца. Фото: Галина Соловьёва.

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России сообщил о продлении приостановки авиасообщения с Великобританией до 16 апреля. Ограничение на перелёты между двумя странами действует почти три месяца.

Напомним, что полёты из России в Великобританию и обратно были прекращены 22 декабря 2020 года.

"Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года", - сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперштаб.

Ограничения связаны с обнаружением в Великобритании новой мутации COVID-19. Британский штамм передаётся также воздушно-капельным путём, но вызывает более тяжёлое течение болезни. 11 января в России был выявлен первый случай британского штамма коронавируса. Заболевшим оказался россиянин, прилетевший из Великобритании в конце 2020 года.

Читайте также:

В России разрабатывают два препарата для борьбы с новыми штаммами COVID-19.

В России зарегистрировали первую тест-систему для выявления "британского" штамма коронавируса.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.03.2021, 18:08 / Общество
Роскомнадзор пригрозил Twitter полной блокировкой
16.03.2021, 17:56 / Общество
На очистку водоёмов Екатеринбурга готовы потратить 2 миллиона
16.03.2021, 17:31 / Общество
Россия ещё на месяц продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
16.03.2021, 17:00 / Общество
Свердловчан предупредили о начале сезона активности клещей
16.03.2021, 16:34 / Общество
Третий этап программы туристического кешбэка стартует в России 18 марта