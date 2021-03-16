Россия ещё на месяц продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Ограничение на перелёты между двумя странами действует почти три месяца. Фото: Галина Соловьёва.

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России сообщил о продлении приостановки авиасообщения с Великобританией до 16 апреля. Ограничение на перелёты между двумя странами действует почти три месяца.

Напомним, что полёты из России в Великобританию и обратно были прекращены 22 декабря 2020 года.

"Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года", - сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперштаб.

Ограничения связаны с обнаружением в Великобритании новой мутации COVID-19. Британский штамм передаётся также воздушно-капельным путём, но вызывает более тяжёлое течение болезни. 11 января в России был выявлен первый случай британского штамма коронавируса. Заболевшим оказался россиянин, прилетевший из Великобритании в конце 2020 года.

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