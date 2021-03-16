«Нам нужны рабочие платные парковки и сто эвакуаторов»

Дискуссия затянулась почти на три часа, но к консенсусу эксперты так и не пришли Фото: Павел Ворожцов

На этой неделе в повестке Екатеринбурга вновь всплыла застарелая проблема платных парковок. Представители администрации, застройщики, проектировщики, урбанисты и активные горожане собрались на площадке Уральского института управления РАНХиГС, чтобы обсудить стандарты развития парковочного пространства. Но дискуссия сменила русло и затянулась на три часа…

Дискуссия проходила в рамках серии обсуждений Стандарта благоустройства улично-дорожной сети (УДС). Документ был разработан специалистами УрФУ по заказу администрации Екатеринбурга. По сути, это набор инструментов, который должен найти отражение в стратегических городских документах. Мэрия совместно с разработчиками и движением «Мирные жители» решила обсудить его с экспертами.

Изначально на обсуждение вынесли четыре темы: размещение парковок в зависимости от категорий и типов участков улиц, организация платного парковочного пространства в границах «красных линий», конструктивные особенности устройства парковок, а также их эксплуатация и уборка. Однако дискуссия почти сразу пошла не по плану.

Разработчики начали с того, что предложили прописать варианты размещения парковок на улице в зависимости от её типа. Согласно новому стандарту благоустройства улично-дорожной сети (УДС), таких типов получилось девять – от второстепенных местных улиц (переулок Красный) до городских транспортных коридоров (Ткачей, Фурманова) и городских дорог (Объездная, Базовый). При этом разные участки одной улицы могут относиться к разным типам (пример тому – улица Луначарского). О них рассказывала один из проектировщиков, преподаватель кафедры городского строительства Уральского федерального университета Лариса Банникова.

Уже после первого слайда между участниками разгорелся бурный спор. Всё пошло кто в лес, кто по дрова.

– Правильно ли я понимаю, что мы хотим сделать жёсткую привязку к конкретному типу улицы, независимо от её ширины, наличия выделенных полос общественного транспорта и так далее? – уточнил активист фонда «Городские проекты» Алексей Кофман. – В одном типе улицы эти параметры могут сильно отличаться.

– Надо, наоборот, думать, как минимизировать количество парковочных мест,- отреагировал замглавы администрации Октябрьского района Александр Щелконогов. – Сегодня многие улицы невозможно содержать в надлежащем состоянии из-за того, что они заставлены автомобилями!

Ему возразил начальник отдела внедрения новой техники, технологии и транспортного обслуживания Управления автомобильных дорог Алексей Цариков, который заявил, что парковки нужны бизнесу:

– Если на улице есть торговые учреждения, парковка должна быть однозначно! Вы заставите людей идти до магазина два километра? Да они просто будут бросать машину на улице или во дворе!

– Уже минут 20 у меня такое ощущение, что в центре зала стоит белый слон, а мы его не видим: у нас что, заработали платные парковки? – вмешался руководитель «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников. – Есть вообще предпосылки, что эти парковки появятся? Второй момент – вся эта дискуссия имеет смысл, только если в городе будут работать хотя бы штук сто эвакуаторов. Третье – у нас в городе растёт уровень автомобилизации. И всерьёз обсуждать отказ от паркования – это попытка управлять ветром: всё равно люди будут парковаться. Предметом дискуссии здесь может быть только одно: как добиться того, чтобы в городе заработали платные парковки и появились как минимум сто работающих (!) эвакуаторов?

– Наша дискуссия – шаг к управлению ветром! – парировал начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Алексей Храмов.

Модератор несколько раз пытался вернуть дискутирующих к первоначальной теме, но это никак не удавалось. Алексей Цариков попытался объяснить, почему это происходит:

– На мой взгляд, разработчики поторопились. Сначала должна быть выработана концепция, как работать с автомобилистами. Элементарный вопрос: есть бесплатная парковка перед магазином на три места. Кто-то из соседнего дома поставил машину и ушёл. Что с этим делать? Пока нет ответов на такие вопросы, документ не получится!

После дискуссии представители мэрии заключили: диалог в любом случае оказался конструктивным. А ответы на прозвучавшие вопросы будут искать параллельно с разработкой стандартов. И, как мы надеемся, ещё и на те вопросы, которые не прозвучали. Например, как решить проблему нелегальных парковок, о которой рассказывала «Облгазета».

Кстати Одним из ярких моментов встречи стало выступление гендиректора «УГМК-Телеком» Вадима Ланских. Он предложил несколько вариантов решить проблему управления парковочным пространством. Во-первых, поручить эту работу отдельному оператору: «Инвестор за свой счёт может провести модернизацию пространства. Установить автоматы, приложения, организовать контактный центр и полностью отвечать за то, чтобы пространство работало как надо». Во-вторых, ввести гибкую тарифную систему – тарифы могут быть посуточными, почасовыми, абонементными (на месяц, на рабочие дни), условно бесплатными. В том числе на придомовых территориях и подземных паркингах. В-третьих, перевести платежи пользователей в мобильное приложение или на автоплатежи. Но для работы такой системы нужно вносить изменения в областное законодательство.

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