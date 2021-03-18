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Общество / Авто и транспорт
18 марта 2021, 12:23

«Уральские авиалинии» открывают третье направление из Екатеринбурга в Киргизию

самолёт «Уральских авиалиний»

Тамчы – третье направление, которое будут выполнять «Уральские авиалинии» в Киргизию. Фото: Галина Соловьёва.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает третье направление из Екатеринбурга в Киргизию. Старт полётной программы в Тамчы (Иссык-Куль) запланирован на 21 марта.

В ближайшие две недели рейс U6-8499/8500 Екатеринбург – Тамчы – Екатеринбург будет выполняться по воскресеньям (21 и 28 марта). Далее полёты планируется осуществлять с 3 апреля – по субботам, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Между Генконсульством Кыргызстана в городе Екатеринбурге и авиакомпанией «Уральские авиалинии» достигнута предварительная договорённость об открытии сезонного авиасообщения по маршруту Екатеринбург – Тамчы – Екатеринбург», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Тамчы – третье направление, которое будут выполнять «Уральские авиалинии» в Киргизию. Сейчас из Екатеринбурга обслуживаются рейсы в Бишкек и Ош.

Добавим, перед полётом в Киргизию рекомендуем ознакомиться с правилами въезда в страну и подготовить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Ранее Росавиация выдала «Уральским авиалиниям» допуск на регулярные полёты из Екатеринбурга в Тамчы. Компании разрешили обслуживать рейс три раза в неделю. О допусках в другие страны смотрите тут.

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Областная газета Свердловской области

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