Turkish Airlines с апреля возобновит рейсы из Екатеринбурга в Стамбул

Авиакомпания Turkish Airlines возобновляет сообщение между Екатеринбургом и Стамбулом с 29 апреля. Вылеты будут осуществляться три раза в неделю – по понедельникам, четвергам и субботам в 8:55.
Продолжительность полёта составит менее 5 часов. Перевозить пассажиров будут на самолётах Airbus A319.
По данным пресс-службы аэропорта Кольцово, весной прошлого года в связи с ограничениями по коронавирусу Turkish Airlines прекратил полёты в Екатеринбург.
Информация для пассажиров, прибывающих в Турцию из-за рубежа.
Туристам, прибывающим в Турцию с 15 марта 2021 года (за исключением транзитных пассажиров и пассажиров в возрасте до 6 лет), необходимо заполнить анкету. Распечатанную и заполненную форму или скриншот заполненной анкеты необходимо предоставить экипажу авиакомпании перед посадкой.
Пассажиры в возрасте 6 лет и старше, прибывающие в Турцию, обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Материал для исследования должен быть взят в течение 72 часов до вылета.
Добавим, сейчас из аэропорта в турецкую Анталью выполняются регулярные и чартерные рейсы.
Ранее стало известно, что «Уральские авиалинии» открывают третье направление из Екатеринбурга в Киргизию, а также открывают прямой рейс из столицы Урала в Шарджу.
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