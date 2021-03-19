Turkish Airlines с апреля возобновит рейсы из Екатеринбурга в Стамбул

Сейчас из Кольцово в турецкую Анталью выполняются регулярные и чартерные рейсы. Фото: Александр Зайцев.

Авиакомпания Turkish Airlines возобновляет сообщение между Екатеринбургом и Стамбулом с 29 апреля. Вылеты будут осуществляться три раза в неделю – по понедельникам, четвергам и субботам в 8:55.

Продолжительность полёта составит менее 5 часов. Перевозить пассажиров будут на самолётах Airbus A319.

По данным пресс-службы аэропорта Кольцово, весной прошлого года в связи с ограничениями по коронавирусу Turkish Airlines прекратил полёты в Екатеринбург.

Информация для пассажиров, прибывающих в Турцию из-за рубежа. Туристам, прибывающим в Турцию с 15 марта 2021 года (за исключением транзитных пассажиров и пассажиров в возрасте до 6 лет), необходимо заполнить анкету. Распечатанную и заполненную форму или скриншот заполненной анкеты необходимо предоставить экипажу авиакомпании перед посадкой. Пассажиры в возрасте 6 лет и старше, прибывающие в Турцию, обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Материал для исследования должен быть взят в течение 72 часов до вылета.

Добавим, сейчас из аэропорта в турецкую Анталью выполняются регулярные и чартерные рейсы.

Ранее стало известно, что «Уральские авиалинии» открывают третье направление из Екатеринбурга в Киргизию, а также открывают прямой рейс из столицы Урала в Шарджу.

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