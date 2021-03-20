Из-за новых снегопадов в ГИБДД обратились к свердловчанам

Автовладельцев просят не парковать машины вдоль обочин, потому что это мешает снегоуборочной технике. Фото: Галина Соловьёва

Екатеринбург и южные районы Свердловской области засыпало снегом. ГИБДД оказывает помощь снегоуборочной технике на оживлённых улицах. В связи с новыми снегопадами сотрудники Госавтоинспекции обратились к водителям.

Автовладельцев просят не парковать машины вдоль обочин, потому что это мешает снегоуборочной технике.

"В связи с изменениями погодных условий ухудшилось состояние улично-дорожной сети. Госавтоинспекция обращается с просьбой к жителям уральской столицы строго соблюдать требования дорожных знаков и с пониманием отнестись к принимаемым мерам", - говорится в сообщении отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В мэрии столицы Урала сегодня отчитались, что коммунальщики за ночь вывезли 6 тысяч 346 тонн снега и рассыпали 126,6 тонны противогололёдных материалов и 15 тонн мелкофракционного щебня. Сегодня в уборке улиц задействованы 300 рабочих и 187 единиц спецтехники.

По прогнозу Уральского гидрометцентра, осадки в Екатеринбурге должны прекратиться 21 марта днём.

"В воскресенье снегопады ослабеют, повсеместно на Урале станет немного холоднее. Значительного нарастания тепла не предполагается, вероятны лишь слабые дневные оттепели при периодическом выпадении мокрого снега. Температура воздуха 22-26 марта ожидается ночью -4...-9°, днем +3...-2°, что соответствует климатической норме данного периода", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.