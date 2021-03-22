Свердловская область закупает автобусы для детей на 17,5 миллиона

Транспортные средства для детей должны быть жёлтыми с надписью спереди, по бокам и сзади "Дети" (светоотражающая маркировка). Фото: Галина Соловьёва

Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области ищёт подрядчика, который поставит три новых школьных автобуса. На эти цели из регионального бюджета будет выделено около 17,5 миллиона рублей.

Исполнителя выберут 31 марта. В течение полутора месяцев с момента заключения контракта он должен доставить автобусы на склад в пределах 100 км от Екатеринбурга. Транспортные средства должны быть выпущены не раньше 2021 года, в каждом должно быть до 40 посадочных мест.

Согласно документации с сайта госзакупок, автобусы будут оборудованы ремнями безопасности, громкоговорителем и проблесковым маячком жёлтого или оранжевого цвета. Транспортные средства для детей должны быть жёлтыми с надписью спереди, по бокам и сзади "Дети" (светоотражающая маркировка).

Добавим, что Правительство РФ ежегодно выделяет средства на закупку школьных автобусов для регионов. В 2019 и 2020 годах было выделено по 5 миллиардов рублей.