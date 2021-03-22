В Екатеринбурге для развития Академического реконструируют три улицы

Ремонт продлится до декабря 2024 года. Фото: Галина Соловьёва.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил заключить долгосрочный контракт на реконструкцию улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей с целью строительства трамвайной линии. Стоимость работ на первом этапе оценивается в 3 млрд 191 млн 559 тысяч рублей.

Предполагается, что подрядчик, которого ещё предстоит найти МКУ «Управление капстроительства города Екатеринбурга», в рамках первого этапа реконструирует перечисленные дороги в срок до 31 декабря 2024 года.

Как говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии, за работу в период с 2021 до 2024 года включительно исполнитель получит свыше 3 млрд рублей (почти 2,2 млрд рублей направлено из областного бюджета, остальное из муниципального). В 2021 году подрядчику заплатят 10 млн, в 2022 году – 390 млн, в 2023 году – 900 млн, в 2024 году – 1 млрд 891 млн 559 тыс. рублей.

Ожидается, что реализация проекта станет толчком для дальнейшего развития жилищного строительства в Академическом.

"Линейная магистраль позволит обеспечить доступность и комфортность перемещения горожан, а также сохранить благоприятную окружающую среду путём использования экологически чистого вида транспорта", – отмечают в пресс-службе горадминистрации.

На первом этапе возведения объекта его протяжённость составит 4 километра 400 метров.

Ранее "Облгазета" уже сообщала, что строительство трамвайной ветки в Академический стартует в 2021 году.

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