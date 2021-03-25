С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение ещё с шестью странами

С 1 апреля россияне смогут улететь в Германию, Сирию, Венесуэлой, Шри-Ланкой, Узбекистаном и Таджикистаном. Фото: Евгения Скачкова.

Россия возобновляет регулярное авиасообщение ещё с шестью государствами. С 1 апреля россияне смогут улететь в Германию, Сирию, Венесуэлой, Шри-Ланкой, Узбекистаном и Таджикистаном.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, с апреля из России будут доступны пять маршрутов в Германию.

"На взаимной основе будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршрутам Франкфурт-на-Майне - Москва - Франкфурт-на-Майне - пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург - Франкфурт-на-Майне - три раза в неделю, Москва - Берлин - Москва - пять раз в неделю и Москва - Франкфурт-на-Майне - Москва - три раза в неделю", - пояснили в оперштабе.

В Дамаск (Сирия) из Москвы самолёты будут летать один раз в неделю, в Каракас (Венесуэла) - два раза в неделю, в Коломбо (Шри-Ланка) - один раз в неделю, в Ташкент (Узбекистан) - один раз в неделю и в Душанбе (Таджикистан) - один раз в неделю. Кроме этого, с 1 апреля увеличится число рейсов в Кубу, Азербайджан, ОАЭ, Египет и Армению. Ещё один рейс начнёт летать из Калининграда в Белоруссию.

Напомним, что в середине марта Россия вновь продлила приостановку авиасообщение с Великобританией из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса.

Читайте также:

Росавиация разрешила перелёты из Екатеринбурга в семь стран.