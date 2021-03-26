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Общество / Авто и транспорт
26 марта 2021, 15:16

У Единой социальной карты Свердловской области появилось мобильное приложение

Единая социальная карта

Благодаря личному кабинету свердловчане смогут моментально получать информацию. Фото: Павел Ворожцов

Мобильное приложение и личный кабинет появились у Единой социальной карты Свердловской области. Держатели могут получать через них информацию о льготах, скидках, балансе транспортного счета.

«Внедрение мобильного приложения и личного кабинета – необходимый шаг развития проекта. Сегодня огромное количество людей переходят в онлайн-формат и возможность получить информацию «здесь и сейчас» является обязательной», – рассказал замминистра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов.

Напомним, свердловчане первые единые социальные карты получили в начале 2020 года. Карта оформляется и обслуживается бесплатно в сервисных центрах или банках-партнерах на всей территории Свердловской области. Для оформления карты достаточно документа, удостоверяющего личность и данные СНИЛС. Подготовка карты занимает около 15 минут.

Мобильное приложение можно скачать в Google Play и AppStore, сообщается на официальном сайте Единой социальной карты.

Фото: с сайта Единой социальной карты
Областная газета Свердловской области

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