Основной упор авиаперевозчики делают на внутрироссийских направлениях. Фото: Евгения Скачкова.

Международный аэропорт Кольцово перешёл на весенне-летнее расписание полётов. В период летней навигации 28 авиакомпаний будут обслуживать рейсы по 77 направлениям.

Большинство из них – 54 направления – по городам России. В пиковые летние месяцы ожидается до 15 вылетов в сутки на курорты юга: Сочи, Симферополь, Анапу, Геленджик. Их будут выполнять восемь компаний. До шести вылетов в неделю запланированы в Минеральные Воды, сообщили в пресс-службы воздушной гавани.

Отмечается, что благодаря развитию полётной программы Red Wings увеличится частота рейсов в Нижний Новгород, Барнаул, Омск, Москву, Санкт-Петербург, возобновятся перелёты в Оренбург и Томск. Кроме того, откроются следующие направления: Самара, Казань, Махачкала, Братск.

Наиболее востребованным зарубежным направлением останется Анталья. Улететь туда уральцам предложат девять компаний. В Стамбул – три авиакомпании, включая турецкую Turkish Airlines. Также из Кольцово можно будет отправиться в страны СНГ: Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию.

В расписание полётов возможны изменения. Подробную информацию о рейсах, а также стоимость перелёта необходимо уточнять в авиакомпании и у туроператоров.

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