Администрация Екатеринбурга отменила конкурс на реконструкцию развязки у "Калины"

Мэрия Екатеринбурга отменила конкурс на определение подрядчика для строительства автомобильной развязки возле концерна "Калина". Фото: Алексей Кунилов.

Мэрия Екатеринбурга отменила конкурс на определение подрядчика для строительства автомобильной развязки возле концерна "Калина". Причина отмены тендера пока не известна.

Заявка на проведение конкурса была размещена на сайте госзакупок 4 марта. Заявки на участие принимались до 1 апреля.

Фото: сайт госзакупок

Начальная цена контракта составляла 6,4 млрд рублей. В 2021 и 2022 годах на реконструкцию развязки планировалось выделить по 111 млн рублей, в 2023 году - порядка 2,6 млрд рублей, а оставшиеся 3,5 млрд рублей должны были выделить в 2024 году.

Напомним, что о необходимости реконструировать развязку у "Калины" говорят уже более 10 лет. Железобетонный мост в центре развязки, который построили ещё в 1963 году, - это единственная транспортная артерия, связывающей жителей ЖБИ и Синие Камни с центром Екатеринбурга. По этому же путепроводу ежедневно идёт транспортный поток в Берёзовский, Реж, Тюмень. Подробнее об этом читайте в материале "Облгазеты" "Развязка близко?".