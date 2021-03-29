Администрация Екатеринбурга отменила конкурс на реконструкцию развязки у "Калины"

Мэрия Екатеринбурга отменила конкурс на определение подрядчика для строительства автомобильной развязки возле концерна "Калина". Причина отмены тендера пока не известна.
Заявка на проведение конкурса была размещена на сайте госзакупок 4 марта. Заявки на участие принимались до 1 апреля.
Начальная цена контракта составляла 6,4 млрд рублей. В 2021 и 2022 годах на реконструкцию развязки планировалось выделить по 111 млн рублей, в 2023 году - порядка 2,6 млрд рублей, а оставшиеся 3,5 млрд рублей должны были выделить в 2024 году.
Напомним, что о необходимости реконструировать развязку у "Калины" говорят уже более 10 лет. Железобетонный мост в центре развязки, который построили ещё в 1963 году, - это единственная транспортная артерия, связывающей жителей ЖБИ и Синие Камни с центром Екатеринбурга. По этому же путепроводу ежедневно идёт транспортный поток в Берёзовский, Реж, Тюмень. Подробнее об этом читайте в материале "Облгазеты" "Развязка близко?".