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Общество / Авто и транспорт
30 марта 2021, 10:51

Из Екатеринбурга назначены дополнительные поезда в Санкт-Петербург и Нижневартовск

поезд

Этой весной назначены дополнительные поезда на ряде востребованных направлений. Фото: Галина Соловьёва.

На "РЖД" увеличили количество рейсов, курсирующих по маршруту Екатеринбург - Санкт-Петербург. Также из уральской столицы назначен дополнительный поезд в Нижневартовск.

Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, фирменный поезд № 71/72 "Демидовский экспресс" будет отправляться в дополнительные рейсы из Екатеринбурга 2, 6, 10, 14 и 18 апреля в 23:18, из Санкт-Петербурга - 31 марта, 4, 8, 12, 16 и 20 апреля в 17:09.

Перевозки пассажиров из Екатеринбурга в Нижневартовск будут осуществляться на дополнительном поезде № 542/541. Его рейсы назначены на 31 марта, 2, 12, 14 и 16 апреля, отправление по расписанию в 20:57. Из Нижневартовска железнодорожный состав будет выезжать 31 марта, 2, 4, 14, 16 и 18 апреля в 6:45.

АО "ФПК" также планирует назначить ещё более 500 дополнительных поездов по всей стране на майские праздники. Составы будут выходить на маршруты в период с 27 апреля по 12 мая. Среди них будут и поезда на направлении Екатеринбург - Оренбург.

Ранее стало известно, что именинники могут путешествовать поездами по России со скидкой 10%. Акция действует во всех поездах дальнего следования в вагонах любого типа.

Областная газета Свердловской области

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