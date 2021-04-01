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Общество / Авто и транспорт
1 апреля 2021, 12:02

В Екатеринбурге объявят новый конкурс на строительство развязки у "Калины"

развязка у "Калины"

Поиски подрядчика для строительства автомобильной развязки у "Калины" возобновятся. Фото: Алексей Кунилов.

Власти Екатеринбурга назвали причину отмены конкурса на определение подрядчика для строительства автомобильной развязки у "Калины". Также стало известно, что поиски исполнителя возобновятся.

Как рассказал заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капстроительства и землепользования Алексей Бирюлин, торги приостановлены временно. При этом они полностью соответствовали действующему законодательству о тендерных процедурах.

"Нами был изучен прецедент отмены Федеральной антимонопольной службой РФ тендера по аналогичному объекту. Чтобы избежать подобного исхода, принято решение о переносе электронного конкурса по поиску подрядчика", – отметил Алексей Бирюлин.

В ближайшее время пакет документации будет скорректирован с учётом прецедента. Далее торги проведут повторно, информирует пресс-служба мэрии.

Напомним, заявка на проведение конкурса была размещена на сайте госзакупок 4 марта. Заявки на участие принимались до 1 апреля. Начальная цена контракта составляла 6,4 млрд рублей. Конкурс был отменён в конце марта.

Добавим, о необходимости реконструировать развязку у "Калины" говорят уже более 10 лет. Железобетонный мост в центре развязки, который построили ещё в 1963 году, – единственная транспортная артерия, связывающая микрорайоны ЖБИ и Синие Камни с центром Екатеринбурга. По этому же путепроводу ежедневно идёт транспортный поток в Берёзовский, Реж, Тюмень. Подробнее об этом читайте в статье "Развязка близко?".

Областная газета Свердловской области

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