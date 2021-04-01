В Екатеринбурге у ОДКБ №1 введут одностороннее движение

Водителей предупреждают о вводимых изменениях и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге по просьбам горожан участок улицы Серафимы Дерябиной станет односторонним. Там будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, от въезда на территорию Областной детской клинической больницы № 1 на Серафимы Дерябиной, 32/1 до подъезда к дому № 30б на той же улице будет организовано движение транспорта в одну сторону. Такие меры предприняты для обеспечении пропускной способности улично-дорожной сети.

Дата установки дорожных знаков не уточняется. Однако водителей уже предупреждают о вводимых изменениях и напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

Фото: Яндекс.Карты

Читайте также:

В Екатеринбурге на месяц закроют участок Встречного переулка.

Улицу Начдива Васильева в Екатеринбурге перекроют на неделю.

В Екатеринбурге с 1 мая полностью закроют путепровод на Блюхера.