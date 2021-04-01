В Екатеринбурге у ОДКБ №1 введут одностороннее движение

В Екатеринбурге по просьбам горожан участок улицы Серафимы Дерябиной станет односторонним. Там будут установлены соответствующие дорожные знаки.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, от въезда на территорию Областной детской клинической больницы № 1 на Серафимы Дерябиной, 32/1 до подъезда к дому № 30б на той же улице будет организовано движение транспорта в одну сторону. Такие меры предприняты для обеспечении пропускной способности улично-дорожной сети.
Дата установки дорожных знаков не уточняется. Однако водителей уже предупреждают о вводимых изменениях и напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.
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