Темы дня

Общество / Авто и транспорт
1 апреля 2021, 13:09

В Екатеринбурге у ОДКБ №1 введут одностороннее движение

пробка

Водителей предупреждают о вводимых изменениях и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге по просьбам горожан участок улицы Серафимы Дерябиной станет односторонним. Там будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, от въезда на территорию Областной детской клинической больницы № 1 на Серафимы Дерябиной, 32/1 до подъезда к дому № 30б на той же улице будет организовано движение транспорта в одну сторону. Такие меры предприняты для обеспечении пропускной способности улично-дорожной сети.

Дата установки дорожных знаков не уточняется. Однако водителей уже предупреждают о вводимых изменениях и напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

Фото: Яндекс.Карты

Читайте также:

В Екатеринбурге на месяц закроют участок Встречного переулка.

Улицу Начдива Васильева в Екатеринбурге перекроют на неделю.

В Екатеринбурге с 1 мая полностью закроют путепровод на Блюхера.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.04.2021, 14:05 / Общество
Уральские таможенники задержали партию контрафактной одежды на 25 млн рублей
01.04.2021, 13:34 / Общество
Коронавирусом заразились ещё 9 169 россиян
01.04.2021, 13:30 / Общество
В Свердловской области выявили 135 случаев коронавируса за сутки
01.04.2021, 13:09 / Общество
В Екатеринбурге у ОДКБ №1 введут одностороннее движение
01.04.2021, 13:00 / Общество
В первый день записи в первые классы места закончились в 31 школе Екатеринбурга