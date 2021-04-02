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Общество / Авто и транспорт
2 апреля 2021, 15:03

Вокзал свердловской детской железной дороги передают в собственность РФ

Детская железная дорога

Площадь объекта составляет почти 3,5 тысячи кв. м. Фото: Алексей Кунилов

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина подписала постановление о безвозмездной передаче в собственность РФ здания вокзала детской железной дороги. Оно находится в Екатеринбурге на Яламова, 2.

Площадь объекта составляет почти 3,5 тысячи кв. м. Балансовая стоимость объекта - более 153 миллионов.

"Дать согласие на безвозмездную передачу в собственность Российской Федерации объекта государственной собственности Свердловской области "Здание вокзала детской железной дороги - 2-й пусковой комплекс 1 -го этапа строительства", - говорится в тексте постановления.

Документ опубликован на региональном интернет-портале правовой информации.

Оперативного комментария от Свердловской железной дороги по факту передачи объекта в собственность РФ получить не удалось.

Напомним, что обновлённый комплекс детской железной дороги открылся в сентябре 2016 года. Тогда были возведены новое здание железнодорожного вокзала и депо, обновлено путевое хозяйство.

Фото: документ
Областная газета Свердловской области

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