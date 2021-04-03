В Екатеринбурге пройдут новые проверки по масочному режиму в автобусах

Масочный режим в регионе сохраняется. Фото: Галина Соловьёва

Мэрия Екатеринбурга анонсировала проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Очередной рейд стартует 5 апреля с 10:00 на площади 1905 года.

Будет проверяться соблюдение водителями, кондукторами и пассажирами противоэпидемических мер. Проверять автобусы будут представители муниципальной транспортной инспекции, комитет по транспорту администрации Екатеринбурга и полицейские, сообщили в пресс-службе мэрии. Нарушителям масочного режима могут грозить штрафы.

Напомним, что в Свердловской области были отменены некоторые ограничения по коронавирусу на фоне снижения суточной заболеваемости COVID-19. Так, в конце марта была отменена обязательная самоизоляция для свердловчан старше 65 лет. При этом масочный режим в регионе сохраняется, согласно указу губернатора Евгения Куйвашева о режиме повышенной готовности.

Сегодня стало известно о 133 новых ковид-пациентах в Свердловской области, в том числе 38 случаях заболевания в Екатеринбурге. Общее число инфицированных в регионе приближается к 83 тысячам, в столице Урала - к 42.

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