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Общество / Авто и транспорт
4 апреля 2021, 11:41

Самолёт из Екатеринбурга в Анталью задержали на 10 часов

Самолёт

Время вылета по расписанию перенесено с 3:20 на 13:00. Фото: Галина Соловьёва.

В международном аэропорту Кольцово произошла 10-часовая задержка вылета самолёта по рейсу Екатеринбург - Анталья. Оказание всех необходимых услуг пассажирам рейса контролирует Свердловская транспортная прокуратура.

Как сообщает пресс-служба свердловской транспортной прокуратуры, Авиалайнер B-737 рейса ZF-9695 авиакомпании "Азурэйр" задержан по техническим причинам. Время вылета по расписанию перенесено с 3:20 на 13:00.

На рейс зарегистрированы 193 пассажира, среди которых 53 ребёнка. Все они ожидают начала посадки в гостинице.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Областная газета Свердловской области

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