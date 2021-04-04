Госавтоинспекция предупредила жителей Екатеринбурга о гололёде

В ближайшие дни в Свердловской области ожидается выпадение снега и образование гололёда. Фото: Алексей Кунилов.

В ближайшие дни в Свердловской области ожидается выпадение снега и образование гололёда. Госавтоинспекция напоминает уральцам правила безопасности при ухудшении погодных условий.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей на необходимость соблюдения бокового интервала и дистанции между автомобилями, а также безопасное расстояние при совершении манёвров на дороге. На проезжей части при гололёде необходимо снижать скорость движения до минимума, чтобы иметь возможность скорректировать движение машины при заносе.

Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу также напоминает, что в непогоду у пешеходов также может быть снижена видимость, например, из-за капюшонов и зонтов. Пешеходов также призывают внимательнее соблюдать нормы безопасного движения через дорогу и помнить, что тормозной путь автомобилей из-за мокрого покрытия и гололёда увеличивается.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции по телефону 02 или 112, которые работают круглосуточно.