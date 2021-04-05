Темы дня

Общество / Авто и транспорт
5 апреля 2021, 09:15

Екатеринбург встал в пробки в понедельник утром

8-балльные пробки

В пробках стоит весь город. Фото: Яндекс.Карты.

В Екатеринбурге мокрый снег осложнил задачу водителей добраться до пункта назначения. Город встал в 8-балльные пробки.

По данным сервиса Яндекс.Карты, стоят машины на Ленина, Малышева, Куйбышева, Большакова, Фурманова. При этом зафиксирована только одна авария – на проспекте Космонавтов.

Ранее Уральские синоптики сообщили о том, что в ближайшие три дня в Свердловской области ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. При этом на Среднем Урале будет стабильно тепло. С подробным прогнозом погоды можно ознакомиться тут.

Добавим, в непогоду Госавтоинспекция традиционно рекомендует автолюбителям соблюдать Правила дорожного движения, держать дистанцию и снизить скорость.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.04.2021, 13:43 / Общество
Три человека погибли при столкновении машины с грузовиком под Кушвой
05.04.2021, 13:37 / Политика
Нгуен Суан Фук избран президентом Вьетнама
05.04.2021, 13:10 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 141 случай коронавируса
05.04.2021, 13:05 / Общество
В России за сутки выявили 8 646 случаев заражения коронавирусом
05.04.2021, 12:44 / Общество
Роскомнадзор продлил ограничения в отношении Twitter до 15 мая