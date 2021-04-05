Екатеринбург встал в пробки в понедельник утром

В пробках стоит весь город. Фото: Яндекс.Карты.

В Екатеринбурге мокрый снег осложнил задачу водителей добраться до пункта назначения. Город встал в 8-балльные пробки.

По данным сервиса Яндекс.Карты, стоят машины на Ленина, Малышева, Куйбышева, Большакова, Фурманова. При этом зафиксирована только одна авария – на проспекте Космонавтов.

Ранее Уральские синоптики сообщили о том, что в ближайшие три дня в Свердловской области ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. При этом на Среднем Урале будет стабильно тепло. С подробным прогнозом погоды можно ознакомиться тут.

Добавим, в непогоду Госавтоинспекция традиционно рекомендует автолюбителям соблюдать Правила дорожного движения, держать дистанцию и снизить скорость.