Глава Чкаловского района Екатеринбурга выехал на место, где тонут машины

Водителям рекомендовалм объезжать затопленную дорогу. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге на участке дороги от ЕКАД в сторону посёлка Рудный образовалась глубокая лужа. На место ЧП сегодня выехал глава Чкаловского района вместе с профильным заместителем.

Об этом "Областной газете" рассказали в пресс-службе мэрии.

Участок трассы, проходящий под железнодорожным мостом, был затоплен накануне. Причиной стало таяние снега. В одном из местных пабликов во "Вконтакте" очевидцы сообщали, что несколько автомобилей не смогли выехать из воды.

В свою очередь в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу "ОГ" заявили, что водителям было рекомендовано объезжать затопленную дорогу. Изданию также уточнили, что участок Госавтоинспекцией закрыт не был.

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