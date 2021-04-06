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Общество / Авто и транспорт
6 апреля 2021, 09:32

В Каменске-Уральском ограничат движение большегрузов

большегруз

В летний период движение большегрузов будет разрешено только с 22:00 до 10:00 часов. Фото: Александр Зайцев.

Власти Каменска-Уральского анонсировали ограничение движения по городским дорогам. Изменения коснутся большегрузов и будут действовать в весенний и летний периоды.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, первый этап ограничений стартует 15 апреля и завершится 24 мая (весенний период). Второй – с 20 мая по 31 августа (при дневной температуре выше +32ºС). В летний период движение большегрузов будет разрешено только с 22:00 до 10:00 часов. 

Отмечается, что ограничения не распространяются на пассажирские перевозки, на перевозку необходимых для ликвидации ЧС грузов, а также на транспортировку дорожной техники для ремонта.

Перечень автодорог и их участков, где весной (с 15 апреля по 24 мая) введут ограничения:

  • ул. Лермонтова (со стороны Екатеринбург, от границы города до ул. Лермонтова, 47, Пожарная часть № 27) – 1,67 км;
  • ул. Ленина (со стороны Кургана, от границы города до ул. Травянская) – 1,17 км;
  • ул. Суворова (со стороны Челябинска, от съезда на магазин «Лента» до автодорожного моста через реку Исеть) – 2,2 км;
  • Дорога на «Южный обход» (от ул. 2-я Полевая до границы города) – 1,64 км;
  • ул. Абрамова, подъезд к ж/д переезду 93 км (со стороны Клевакино и со стороны ул. Абрамова) – 0,85 км;
  • Северный проезд от ул. Хлебоприемный пункт до ул. Озерная, ул. Озерная от Северный проезд до ул. Кузнецова – 1,51 км;
  • ул. 1-я Синарская (от развязки на путепровод через железнодорожные пути Богдановического направления до Северный проезд) – 0,5 км.
  • ул. Октябрьская (от ул. Суворова до железнодорожного переезда 9км) – 1,9 км.
Областная газета Свердловской области

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