В Каменске-Уральском ограничат движение большегрузов

В летний период движение большегрузов будет разрешено только с 22:00 до 10:00 часов. Фото: Александр Зайцев.

Власти Каменска-Уральского анонсировали ограничение движения по городским дорогам. Изменения коснутся большегрузов и будут действовать в весенний и летний периоды.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, первый этап ограничений стартует 15 апреля и завершится 24 мая (весенний период). Второй – с 20 мая по 31 августа (при дневной температуре выше +32ºС). В летний период движение большегрузов будет разрешено только с 22:00 до 10:00 часов.

Отмечается, что ограничения не распространяются на пассажирские перевозки, на перевозку необходимых для ликвидации ЧС грузов, а также на транспортировку дорожной техники для ремонта.

Перечень автодорог и их участков, где весной (с 15 апреля по 24 мая) введут ограничения: