В Каменске-Уральском ограничат движение большегрузов

Власти Каменска-Уральского анонсировали ограничение движения по городским дорогам. Изменения коснутся большегрузов и будут действовать в весенний и летний периоды.
По данным пресс-службы администрации муниципалитета, первый этап ограничений стартует 15 апреля и завершится 24 мая (весенний период). Второй – с 20 мая по 31 августа (при дневной температуре выше +32ºС). В летний период движение большегрузов будет разрешено только с 22:00 до 10:00 часов.
Отмечается, что ограничения не распространяются на пассажирские перевозки, на перевозку необходимых для ликвидации ЧС грузов, а также на транспортировку дорожной техники для ремонта.
Перечень автодорог и их участков, где весной (с 15 апреля по 24 мая) введут ограничения:
- ул. Лермонтова (со стороны Екатеринбург, от границы города до ул. Лермонтова, 47, Пожарная часть № 27) – 1,67 км;
- ул. Ленина (со стороны Кургана, от границы города до ул. Травянская) – 1,17 км;
- ул. Суворова (со стороны Челябинска, от съезда на магазин «Лента» до автодорожного моста через реку Исеть) – 2,2 км;
- Дорога на «Южный обход» (от ул. 2-я Полевая до границы города) – 1,64 км;
- ул. Абрамова, подъезд к ж/д переезду 93 км (со стороны Клевакино и со стороны ул. Абрамова) – 0,85 км;
- Северный проезд от ул. Хлебоприемный пункт до ул. Озерная, ул. Озерная от Северный проезд до ул. Кузнецова – 1,51 км;
- ул. 1-я Синарская (от развязки на путепровод через железнодорожные пути Богдановического направления до Северный проезд) – 0,5 км.
- ул. Октябрьская (от ул. Суворова до железнодорожного переезда 9км) – 1,9 км.