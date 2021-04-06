В Екатеринбурге на месяц закроют улицу Авиационная

В период действия ограничения движение транспорта будет направлено по улицам Московская, Циолковского, Айвазовского, Николая Островского. Фото: Георгиева Нина.

В Екатеринбурге закроют движение транспорта на участке улицы Авиационная (от Айвазовского до Московской). Ограничения продлятся месяц, с 27 апреля по 27 мая.

Перекрытие связано со строительством сетей ливневой и бытовой канализации. Работами займётся АО «Корпорация «Атомстройкомплекс», передаёт пресс-служба мэрии.

В период действия ограничения движение транспорта будет направлено по улицам Московская, Циолковского, Айвазовского, Николая Островского. Горожан просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут передвижения.

Ранее стало известно, что в столице Урала с 15 по 22 апреля закроют движение транспорта по улице Начдива Васильева (от Викулова до Репина).

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