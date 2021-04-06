Марина с красным дипломом окончила юридический факультет Уральского финансово-юридического института, но, как она объясняет, страсть к «большой технике» оказалась сильнее. Фото: Алексей Кунилов

Жители Екатеринбурга привыкли к тому, что трамваи и троллейбусы – самый «женский» общественный транспорт, а вот леди за рулём автобуса увидишь нечасто. Среди 522 водителей, работающих в филиале ЕМУП «Гортранс» Автобусные перевозки – 19 представительниц прекрасного пола.

Одна из них – Марина Сауэрмилих. Она возит пассажиров по нескольким маршрутам, корреспондент «ОГ» запечатлел её перед очередным рейсом в кабине автобуса, следующего по маршруту №45.

Марина с красным дипломом окончила юридический факультет Уральского финансово-юридического института, но, как она объясняет, страсть к «большой технике» оказалась сильнее. Поэтому Марина освоила профессию водителя, для начала – троллейбуса, и 12 лет проработала в Трамвайно-троллейбусном управлении на маршруте №6 Химмаш – Академическая. А шесть лет назад пришла на автопредприятие №2.

– В мужской коллектив влилась быстро, коллеги всегда приходят на помощь, – рассказывает Марина. – А пассажиры в 99 процентах случаев удивляются и восхищаются, а иногда даже пытаются угостить яблоком или конфетой. А ещё это очень романтичная профессия: мы встречаем такие рассветы и закаты, которые ни один офисный работник не увидит!

Кстати, Марина Сауэрмилих – ещё и мама троих детей.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».