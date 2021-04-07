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Общество / Авто и транспорт
7 апреля 2021, 16:20

В Свердловской области начали переименовывать железнодорожные разъезды

Поезд

В прошлом году Свердловская магистраль выступила с инициативой переименовать железнодорожные пункты, имеющие только цифровое обозначение километра. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области переименовали ещё один железнодрожный разъезд. Теперь разъезд 132 км вблизи Алапаевска называется Зыряновский.

Название дано по одноимённому посёлку, находящемуся неподалёку и входящему в состав МО "Город Алапаевск". Новое название согласовано с администрацией муниципалитета.

"Свердловская магистраль в прошлом году выступила с инициативой переименовать железнодорожные пункты, имеющие только цифровое обозначение километра, на котором они расположены. С новыми названиями эти объекты станут хорошими ориентирами для любителей внутреннего туризма, сделают карту СвЖД более интересной и познавательной", - сообщили в РЖД.

В конце прошлого года в Свердловской области были переименованы первые железнодорожные объекты:

  • Разъезд №1 и путевой пост 31 км на участке Каменск-Уральский – Нижняя стали разъездом "Сипавские Пруды" и путевым постом "Синарский";
  • Разъезды 136 км и 160 км участка Гороблагодатская – Серов-Сортировочный - разъездами "Богословский" и "Коптяковские Печи";
  • Разъезд 228 км участка Егоршино – Богданович теперь называется разъезд "Сирень";
  • Разъезд 139 км на участке Чусовская – Гороблагодатская - разъезд "Ермак";
  • Пост 313 км в Кушве стал постом "Заводской" (находится между двумя заводами);
  • Обгонный пункт №46 на участке Войновка стал пунктом "Восточный" (он является восточной границей СвЖД).

Справка

Разъезд – участок на однопутной железнодорожной линии, предназначенный для пропуска и обгона поездов. Там осуществляется посадка и высадка пассажиров, погрузка-выгрузка грузов. Разъезды имеют несколько путей, пассажирское здание с помещением для дежурного по станции и платформы для посадки и высадки пассажиров.

Всего в границах Свердловской железной дороги насчитывается около 200 железнодорожных пунктов, имеющих в названии только цифровое обозначение.

Областная газета Свердловской области

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