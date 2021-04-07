В России будут штрафовать за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта

Штрафы назначаются только, если с ребёнком, которого высадили, ничего не случится. Фото: Павел Ворожцов.

Депутаты нижней палаты парламента РФ приняли в третьем чтении поправки в КоАП, которые устанавливают меры наказания за высадку детей из общественного транспорта. Кондукторов могут оштрафовать на 30 тыс. рублей.

Как сообщается на сайте Госдумы, штрафы могут быть назначены водителю или кондуктору, высадившим из автобуса, троллейбуса или трамвая ребёнка, который не может оплатить проезд, если он едет один. Водителям может грозить штраф до 5 тыс. рублей, а кондукторам - от 20 до 30 тыс. рублей.

Если ребёнок едет в сопровождении взрослого, и у них нет билетов, то они должны будут покинуть транспорт на следующей остановке.

При этом штрафы назначаются только, если с ребёнком, которого высадили, ничего не случится. В противном случае наступит ответственность по Уголовному кодексу РФ.

"Сейчас перевозчиков можно привлечь к уголовной ответственности, если ребёнок в результате таких действий пострадал. Мы, со своей стороны, считаем, что наказание должно следовать уже за саму высадку ребёнка", - комментирует законопроект председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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