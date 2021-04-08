Темы дня

Общество / Авто и транспорт
8 апреля 2021, 09:17

Екатеринбург встал в 9-балльные пробки

пробки

В пробках стоит весь город. Фото: Яндекс.Карты.

В Екатеринбурге дождь осложнил задачу автолюбителей добраться до пункта назначения. Город встал в 9-балльные пробки.

По данным сервиса Яндекс.Карты, машины стоят на пр. Ленина и улицах Малышева, Куйбышева, Московская, Восточная, Первомайская, 8 Марта, Декабристов, Щорса. Зафиксировано три аварии – на Халтурина, переулке Никольский и на Восточной.

Напомним, в непогоду Госавтоинспекция традиционно рекомендует автолюбителям соблюдать Правила дорожного движения, держать дистанцию и снизить скорость.

Добавим, по данным синоптиков, к концу неделе в столице Урала распогодится. В дневное время столбики термометров будут показывать до +15...+17ºС, осадков не ожидается. Плюсовые температуры будут и по ночам. С более подробным прогнозом погоды для Свердловской области можно ознакомиться тут.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.04.2021, 10:51 / Экономика
В Екатеринбурге на 2,8 тысячи выросла средняя цена квадратного метра жилья
08.04.2021, 09:17 / Общество
Екатеринбург встал в 9-балльные пробки
08.04.2021, 09:03 / Общество
Власти Екатеринбурга планируют не использовать в этом году челябинское водохранилище
08.04.2021, 08:05 / Общество
В Екатеринбурге 42 тысячи заболевших коронавирусом: статистика по свердловским городам
08.04.2021, 07:15 / Общество
В Екатеринбурге перекроют улицы ради второй репетиции Парада Победы