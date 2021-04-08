Екатеринбург встал в 9-балльные пробки

В пробках стоит весь город. Фото: Яндекс.Карты.

В Екатеринбурге дождь осложнил задачу автолюбителей добраться до пункта назначения. Город встал в 9-балльные пробки.

По данным сервиса Яндекс.Карты, машины стоят на пр. Ленина и улицах Малышева, Куйбышева, Московская, Восточная, Первомайская, 8 Марта, Декабристов, Щорса. Зафиксировано три аварии – на Халтурина, переулке Никольский и на Восточной.

Напомним, в непогоду Госавтоинспекция традиционно рекомендует автолюбителям соблюдать Правила дорожного движения, держать дистанцию и снизить скорость.

Добавим, по данным синоптиков, к концу неделе в столице Урала распогодится. В дневное время столбики термометров будут показывать до +15...+17ºС, осадков не ожидается. Плюсовые температуры будут и по ночам. С более подробным прогнозом погоды для Свердловской области можно ознакомиться тут.