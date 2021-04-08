В июле начнётся строительство трамвайной ветки в Академический

Фото: Галина Соловьёва

Строительные работы анонсировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе своей первой пресс-конференции. Эту травмвайную ветку должны запустить к 2024 году.

"Мы сделаем всё, чтобы запустить движение по ветке к 300-летнему юбилею уральской столицы (2023 год)", – заявил глава города, подчекнув при этом, что контракт на строительные работы пока не заключён.

Он также сообщил, что сейчас в различной стадии готовности находятся 9 крупных объектов. "Это комплекс дорог, обеспечивающих транспортную доступность Академического. Очень важно, что эти объекты оснащаются современной ливневой канализацией с очистными сооружениями", – рассказал Алексей Орлов.