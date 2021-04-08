Екатеринбург получит в 2021 году 100 единиц новой дорожно-уборочной техники

Как сказал Алексей Орлов, парк будет обновлён к лету 2021 года. Фото: Владимир Мартьянов.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что в 2021 году город получит 100 новых машин для уборки улиц. По его словам, большая часть парка дорожно-уборочной техники уральской столицы изношена.

"Более 70% уборочной техники Екатеринбурга изношено, её работа низкоэффективна. В связи с этим мы согласовали с губернатором Свердловской области выделение дополнительных средств на приобретение 100 единиц дорожно-уборочной техники", - заявил глава уральской столицы в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Он подчеркнул, что сейчас администрация города находится на финальной стадии проработки вопросов с лизинговыми компаниями на финансирование и приобретение техники. Как сказал Алексей Орлов, парк будет обновлён к лету 2021 года. Он также добавил, что планируется приобретение техники круглогодичного использования.

К 15 апреля большая часть уборочной техники Екатеринбурга будет переоборудована для уборки улиц в весенне-летний период. По словам главы города, небольшая часть парка будет оставлена в запасе на случай "уральских сюрпризов" - выпадения снега в апреле-мае.

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