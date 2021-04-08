Свердловская ГИБДД перешла на новый график работы

Уточнить график работы территориальных подразделений ГИБДД можно на сайте 66.гибдд.рф. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции начали работать по обновлённому графику. Он будет действовать до конца месяца.

По данным регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России, дополнительным рабочим днём в каждом РЭО объявлен понедельник. В остальные же дни будет увеличено время приёма посетителей.

К примеру, в Екатеринбурге по адресу ул. Чкалова, 1 горожан в понедельник ждут с 9:00 до 17:00, во вторник, пятницу и субботу - с 9:00 до 18:00, в среду - с 10:00 до 19:00 и в четверг - с 12:00 до 18:00.

Уточнить график работы территориальных подразделений ГИБДД можно на сайте 66.гибдд.рф. Записаться на приём для регистрации транспортных средств, получения или замены прав, а также сдачи экзамена для получения водительского удостоверения предлагается через портал госуслуг.