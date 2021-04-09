Темы дня

Общество / Авто и транспорт
9 апреля 2021, 13:28

С 1 мая ещё одна авиакомпания начнёт летать из Екатеринбурга в Анапу

Самолёт

Авиакомпания Red Wings будет перевозить екатеринбуржцев на черноморское побережье два раза в неделю. Фото: Галина Соловьёва.

В международном аэропорту Кольцово появятся дополнительные рейсы в Анапу. С 1 мая авиакомпания Red Wings будет перевозить екатеринбуржцев на черноморское побережье два раза в неделю.

Самолёты Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 человек будут летать в Анапу по средам и субботам. Вылет из Екатеринбурга – в 13:20, а продолжительность полёта составит 3 часа.

"Анапа – одно из наиболее популярных курортных направлений полётов из Кольцово. В минувшем году пассажиропоток на маршруте превысил 111,8 тыс. человек (+38% к показателям 2019 года)", – сообщает пресс-служба аэропорта.

В прошлом году рейсы из Екатеринбурга в Анапу выполняли пять авиакомпаний: "Уральские авиалинии", UTair, "Победа", Azur air и "Россия".

Читайте также:

Аэропорт Кольцово перешёл на весенне-летнее расписание полётов.

На лето для свердловчан назначены дополнительные поезда к Чёрному морю.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.04.2021, 14:30 / Общество
«ОГ» вручила билеты в цирк читателям с активной позицией
09.04.2021, 13:40 / Общество
Все ледовые переправы Свердловской области закрыты
09.04.2021, 13:28 / Общество
С 1 мая ещё одна авиакомпания начнёт летать из Екатеринбурга в Анапу
09.04.2021, 13:20 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 122 случая коронавируса
09.04.2021, 13:09 / Общество
Коронавирус подхватили ещё 9 150 россиян