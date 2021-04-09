С 1 мая ещё одна авиакомпания начнёт летать из Екатеринбурга в Анапу

В международном аэропорту Кольцово появятся дополнительные рейсы в Анапу. С 1 мая авиакомпания Red Wings будет перевозить екатеринбуржцев на черноморское побережье два раза в неделю.
Самолёты Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 человек будут летать в Анапу по средам и субботам. Вылет из Екатеринбурга – в 13:20, а продолжительность полёта составит 3 часа.
"Анапа – одно из наиболее популярных курортных направлений полётов из Кольцово. В минувшем году пассажиропоток на маршруте превысил 111,8 тыс. человек (+38% к показателям 2019 года)", – сообщает пресс-служба аэропорта.
В прошлом году рейсы из Екатеринбурга в Анапу выполняли пять авиакомпаний: "Уральские авиалинии", UTair, "Победа", Azur air и "Россия".
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