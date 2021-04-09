Темы дня

Общество / Авто и транспорт
9 апреля 2021, 16:02

Екатеринбургский метрополитен украсил вагоны городскими пейзажами

  Анна Митчина
Расписанные вагоны метро

Идея принадлежала сотруднику, который увлекается граффити. Фото: Никита Дубинский. Пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

В Екатеринбургском метрополитене представили фирменный состав, который подготовили в честь 30-летнего юбилея организации. Вагоны украшены рисунками знаковых для Екатеринбурга мест и объектов.

Среди них можно найти дом Севастьянова, Антей, железнодорожный вокзал, здание администрации города, башня Исеть и другие достопримечательности. Идея расписать вагоны именно так принадлежала сотруднику метро. Внутри состава работники уральской подземки организовали фотовыставку, посвящённую памятным событиям метро.

Объявления станций теперь тоже будут звучать по новому: их записали дети сотрудников.

«Основная идея этого проекта – показать, как метрополитен работает сегодня. То, как мы переживаем пандемию, модернизируем новые составы и внедряем что-то новое в жизнь подземного транспорта и нашего коллектива», – приводит слова директора метрополитена Андрея Панаиотиди сайт администрации Екатеринбурга.

Напомним, что это не первый раз, когда в Свердловской области раскрашивают вагоны. В сентябре 2020 года "ОГ" писала о донорском вагоне, запуск которого был приурочен к 90-летнему юбилею Свердловской станции переливания крови. С внешней стороны он был стилизован под мобильный донорский пункт, а внутри разместили экспозицию с информацией о донорстве. А в июле 2020 года в Москве стал курсировать поезд, украшенный росписью тагильских мастеров.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.04.2021, 17:10 / Общество
В Екатеринбурге прокуратура заинтересовалась информацией о высадке ребёнка из автобуса
09.04.2021, 17:10 / Политика
Владимир Путин принял отставку главы Северной Осетии
09.04.2021, 16:53 / Спорт
В Екатеринбурге перекроют центр на время забега «Майская гроза»
09.04.2021, 16:39 / Политика
В возрасте 99 лет скончался супруг королевы Великобритании принц Филип
09.04.2021, 16:28 / Общество
Корабль "Гагарин" с российско-американским экипажем долетел до МКС