Свердловские школьники получат скидку 50% на проезд в поезде летом 2021 года

Путешествовать со скидкой могут школьники от 10 до 17 лет. Возраст ребёнка определяется на день начала поездки. Фото: Владимир Мартьянов.

В период летних каникул проезд в поездах для школьников подешевеет. 50-процентной скидкой смогут воспользоваться дети от 10 до 17 лет включительно.

Скидки предоставляются при покупке билетов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования, вагоны второго и третьего классов электропоездов дальнего следования, курсирующих по территории России, отправлением с 1 июня по 31 августа. Кроме того, спеццены действуют в купейных вагонах двухэтажных поездов - цена билета будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкарте.

Оформить проездной документ можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Возраст ребёнка определяется на день начала поездки.

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить билет и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретён проездной документ, уточнили в пресс-службе СвЖД.

Читайте также:

Билеты на "Ласточки" из Екатеринбурга в Тюмень, Пермь и Курган подешевели более чем вдвое.

Для свердловских пенсионеров ввели льготы на проезд в электричках.

Именинники смогут путешествовать в поездах по России со скидкой.