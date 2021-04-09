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Общество / Авто и транспорт
9 апреля 2021, 16:15

Свердловские школьники получат скидку 50% на проезд в поезде летом 2021 года

поезд

Путешествовать со скидкой могут школьники от 10 до 17 лет. Возраст ребёнка определяется на день начала поездки. Фото: Владимир Мартьянов.

В период летних каникул проезд в поездах для школьников подешевеет. 50-процентной скидкой смогут воспользоваться дети от 10 до 17 лет включительно.

Скидки предоставляются при покупке билетов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования, вагоны второго и третьего классов электропоездов дальнего следования, курсирующих по территории России, отправлением с 1 июня по 31 августа. Кроме того, спеццены действуют в купейных вагонах двухэтажных поездов - цена билета будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкарте.

Оформить проездной документ можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Возраст ребёнка определяется на день начала поездки.

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить билет и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретён проездной документ, уточнили в пресс-службе СвЖД.

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Областная газета Свердловской области

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