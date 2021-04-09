В Екатеринбурге прокуратура заинтересовалась информацией о высадке ребёнка из автобуса

Кондуктору грозит большой штраф. Фото: Галина Соловьёва.

Прокуратура проверяет информацию о высадке из автобуса школьника, потерявшего Е-карту. Кондуктора может ожидать большой штраф.

Инцидент произошёл 8 апреля. Кондуктор автобуса № 83 высадила из транспорта мальчика, который не смог заплатить за проезд из-за потери проездного. По данному факту прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку. Ведомство собирается установить обстоятельства и причины произошедшего. При выявлении нарушений, виновникам будет назначено наказание.

Напомним, 7 апреля депутаты Госдумы РФ приняли поправки в КоАП, которые устанавливают штрафы за высадку детей из общественного транспорта. Согласно этим поправкам, водителей ждёт штраф в размере до 5 тыс. рублей, а кондукторов могут оштрафовать на сумму до 30 тыс. рублей.

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