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Общество / Авто и транспорт
9 апреля 2021, 17:10

В Екатеринбурге прокуратура заинтересовалась информацией о высадке ребёнка из автобуса

  Анна Митчина
Зелёный автобус

Кондуктору грозит большой штраф. Фото: Галина Соловьёва.

Прокуратура проверяет информацию о высадке из автобуса школьника, потерявшего Е-карту. Кондуктора может ожидать большой штраф.

Инцидент произошёл 8 апреля. Кондуктор автобуса № 83 высадила из транспорта мальчика, который не смог заплатить за проезд из-за потери проездного. По данному факту прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку. Ведомство собирается установить обстоятельства и причины произошедшего. При выявлении нарушений, виновникам будет назначено наказание. 

Напомним, 7 апреля депутаты Госдумы РФ приняли поправки в КоАП, которые устанавливают штрафы за высадку детей из общественного транспорта. Согласно этим поправкам, водителей ждёт штраф в размере до 5 тыс. рублей, а кондукторов могут оштрафовать на сумму до 30 тыс. рублей.

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Областная газета Свердловской области

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