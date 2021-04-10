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Общество / Авто и транспорт
10 апреля 2021, 10:15

Ещё на четырёх улицах Екатеринбурга запретят остановку автомобилей

Дорожный знак

"Остановка запрещена" действует в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге появятся новые знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор". Автомобилистам запретят останавливаться ещё на четырёх улицах.

Как сообщает пресс-служба администрации уральской столицы, специалисты Центра организации движения Екатеринбурга учли обращения горожан по поводу обеспечения пропускной способности дорожной сети. С этой целью новые знаки появятся на улицах:

  • Баумана, от улицы Шефская до Старых Большевиков в обе стороны;
  • на внутриквартальном проезде от улицы 8 Марта до дома № 82а по 8 Марта;
  • на внутриквартальном проезде от улицы Муранова до дома № 21/1 по Соболева;
  • Энгельса, от улицы Мичурина до улицы Бажова.

"Остановка запрещена" действует в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных.

Напомним, последний раз об установке знаков "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор" сообщалось 1 марта. Тогда изменения коснулись семи участков.

Областная газета Свердловской области

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